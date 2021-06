Magenta, ladri di biciclette in stazione: ancora furti, i cittadini sono stufi

Non passa giorno che alla stazione di Magenta non rubino una bicicletta.

Quest’oggi è toccato a Jawad el Mouki, giovane di nazionalità marocchina che vive a Pontevecchio e che aveva lasciato la sua bicicletta di fronte alla stazione ferroviaria. “Quando sono rientrato in treno, poco dopo le 13, la bicicletta era sparita. Ho chiesto in giro, ma nessuno sapeva qualcosa.

Eppure avevo provveduto a legarla molto bene, a prova di ladro. Mi spiace tantissimo, era una bicicletta nuova che mi era stata regalata.

Possibile che lasciare una bicicletta di fronte alla stazione voglia dire regalarla ai ladri? Non c’è alcuna sicurezza”.

Chissà se il vicesindaco, con le 60 telecamere nuove, ha già scoperto l’autore del furto?