Cononosciamo le autrici di “MEDITIAMO INSIEME” una riflessione scritta durante il Lockdown Patrizia Mesiti e Biancamaria Folino

Il libro è nato ai tempi del Covid, cosa vi ha condotto a scriverlo?

Il libro è il racconto di un’esperienza collettiva, nata quasi per gioco sui social. Da alcuni soci dell’associazione culturale Placebook è nata una certa curiosità rispetto alle pratiche meditative. Da qui ci siamo proposte di fare una serie di incontri, alternando la meditazione classica a quella sonora. Dopo oltre 6 mesi di incontri attraverso la piattaforma digitale Zoom, incontri che abbiamo anche registrato e pubblicato su Kukaos (il magazine della Placebook publishing &Writer Agency) abbiamo voluto raccontare questa esperienza in un libro proprio per cercare di coinvolgere altre persone, raccontando il nostro viaggio in comune che ci ha aiutato moltissimo proprio ai tempi del Covid. Questo perchè ci siamo resi conto che la tecnologia ci è servita per uscire dall’isolamento e per trovarci. Aldilà dello schermo l’energia passa, viene trasmessa ed è potente. Non tutti del gruppo hanno sofferto del lockdown, ma per coloro che lo hanno sentito come un’imposizione con la relativa ansia da stress, gli incontri sono stati un mezzo per poter stemperare quello stress, per poter comprendere che c’era un’alternativa valida e che si potevano fare delle cose belle in gruppo, senza uscire di casa. Da un certo punto di vista questo libro è stato una specie di antidoto al Covid.

Cosa vi ha insegnato il lavoro online durante questo periodo?

Ci ha insegnato che anzichè focalizzarci a livello del problema possiamo concentrarci sulle soluzioni. E’ una diversa prospettiva, un diverso sguardo sulle cose. La tecnologia è statail mezzo ma in realtà siamo stati noi, come gruppo, a voler uscire dall’isolamento concentrandoci sul nostro benessere. Ci ha anche insegnato che in questo modo lo strumento serve ad accorciare le distanze. In fondo, i partecipanti “arrivavano” da tutta Italia, dalla Lombardia, come dalla Sardegna, dal Piemonte come dalla Liguria.

Molte persone hanno timore verso la pratica della meditazione, in quanto è un lavoro introspettivo. Cosa consiglieresti a chi vuole iniziare a meditare?

Per prima cosa a focalizzarsi sul proprio respiro. Il respiro è il nostro miracolo quotidiano che disciplina anche il battito cardiaco. Attraverso un respiro consapevole possiamo dire addio all’ansia, al reflusso esofageo (di cui soffronto in tanti ai nostri giorni) e ai problemi pressori. E poi, oltre ad una postura corretta, a nostro giudizio bisogna partire con piccoli passi, qualche minuto giornaliero di meditazione e solo progressivamente aumentare questo tempo dedicato a se stessi. Amarsi è

“Riconnettermi con l’energia dell’Universo, nella consapevolezza di ogni istante, di ogni attimo, sussurro alla mia anima l’istante del mio respiro e mi sento a casa”. Questa è una tua frase, un consiglio pratico per poter vivere appieno ogni momento?

Un consiglio pratico che posso dare per poter vivere appieno ogni momento, inizia con Amarsi, ognuno di noi ha bisogno di momenti che inducano la reazione di rilassamento, quando rilassiamo il corpo e la mente abbiamo subito un senso di tranquillità, vivere ogni attimo della propria vita in modo semplice, trovare il proprio angolo di pace di silenzio, di contemplazione, gustarsi il nostro respiro, le meraviglie che la natura ha da offrirci, un’alba, un tramonto, le stelle, i fiori, cantare, passeggere nella natura, fare un pisolino, fare giardinaggio, la pittura, leggere un bel libro, ascoltare musica e tantissime altre cose sono tutte attività che ci danno un recupero dell’energia, lo stai facendo per il tuo ben–essere è un modo semplice per ritrovare noi stessi per essere dentro la vita per vivere ogni attimo in piena consapevolezza migliora anche il nostro umore, si incontra la vita nel momento presente nel qui e ora. la felicità è a portata di mano ogni giorno. avere amore per la nostra mente e il nostro corpo ci permette di entrare in armonia in equilibrio con noi stessi regalandoci la gioia interiore.

Patrizia Mesiti: donna in cammino sulla via del benessere per la mente, il corpo e lo spirito opera nel suono con le campane tibetane e altri strumenti ancestrali per passione, organizza eventi in tutta Italia di meditazione e rilassamenti sonori sia di gruppo che individuali, lavora con il massaggio sonoro individuale e di coppia, collabora con professionisti quali psicologi, psicoterapeuti, operatori del settore olistico, insegnanti yoga ,centri benessere e SPA. La sua formazione è avvenuta sotto la guida del Maestro tibetano Thonla Sonam, acquisendo il livello Master.“Riconnettermi con l’energia dell’Universo, nella consapevolezza di ogni istante, di ogni attimo, sussurro alla mia anima l’istante del mio respiro e mi sento a casa” Patrizia MesitiInformazioni: patrizia.mesiti@alice.it

Biancamaria Folino: Nasce a Milano il 14/5/1963, è laureata in lettere moderne.Fondatrice dell’associazione culturale Tam–Tam di Monza per la quale ha tenuto alcuni laboratori di scrittura creativa, per 15 anni ha svolto attività di giornalista collaborando stabilmente con alcuni giornali locali in qualità di collaboratore free–lance, occupandosi in particolare di temi economici e sociali.Per 4 anni ha diretto “Il Punto di Villasanta”, testata locale on line. Si è diplomata come operatrice shiatsu professionale alla scuola Xin di Franco Bottalo nel 2008, dove ha seguito anche alcuni corsi di specializzazione dell’Istituto Superiore di Milano diretto dallo stesso Bottalo. Con due colleghi ha fondato l’associazione “Contaminazioni” che ha organizzato corsi e seminari sulle discipline energetiche.Si è recentemente diplomata seguendo il triennio professionale di Qigong presso la scuola Iome (Istituto orientale di medicina energetica) di Milano con il M° Michele Rubino. Vive e lavora a Lesmo. Scrive da oltre 30 anni in poesia (compresa poesia visiva) ed in prosa. Ha scritto 5 romanzi, due raccolte di racconti e 4 sillogi poetiche, oltre ad una trentina di poesie visive. MeditareStare nell’essere diventare stelleche viaggiano lentein spazi siderali Trasformarsi in respirosenza mai un gesto e così poter vedere i paesaggi lunari. Seguire quella sciaper farsi tenue luce scaldando la Terra Sentirsi nell’Uno

Bianca Maria Folino