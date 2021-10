Nuova edizione del Mercato Contadino a San Vittore Olona domenica 17 ottobre 2021

Comunicato stampa

Il Mercato Contadino nato dalla collaborazione tra Slow Food Legnano e il Comune di San Vittore Olona si ripropone domenica 17 ottobre allo Spazio ZeroZero in Via Valloggia a San Vittore Olona dalle ore 9 alle 13.

Si raccomanda ai partecipanti di indossare la mascherina e soprattutto di evitare gli assembramenti mantenendo almeno un metro di distanza tra gli utenti.

Il Mercato Contadino si tiene nello Spazio ZeroZero in via Valloggia sul percorso della Olona Green Way, un percorso di circa 10 km nei comuni di San Vittore Olona, Legnano, Parabiago , Canegrate e Nerviano là dove l’agricoltura locale è riuscita a sopravvivere all’espansione urbanistica. Alcuni di questi produttori agricoli sono presenti regolarmente al Mercato.

Questa è un’importante occasione per acquisti consapevoli permettendo anche di poter scoprire prodotti locali o regionali , quali provetti apicoltori, produttori agricoli locali,vino, salumi, pane e dolci, pasta fresca . Inoltre nell’offerta non mancheranno produttori di formaggi e ortaggi.

Grazie alla cabina di regia di Slow Food Legnano, il mercato è al quarto anno di vita . È un dato che conferma che questo mercato dei prodotti a chilometro zero diffonde e favorisce uno scambio tra consumatori e produttori informazioni utili in tema di educazione alimentare e corretti stili di vita. “L’appuntamento del cibo a km zero – cita Paolo Testa Fiduciario della Condotta Slow Food Legnano – è un’occasione per poter acquistare e parlare direttamente con un produttore o un’azienda che hanno scelto di non promuovere i propri prodotti attraverso la grande distribuzione, ma di ricercare momenti di relazione quali i mercati contadini mensili. Il mercato vuole valorizzare i prodotti locali e salvaguardare la storia e la cultura alimentare di una comunità , nonché il paesaggio e il territorio per stimolare la biodiversità. “

Molti dei produttori sono presenti anche il terzo sabato del mese al Mercato Contadino a San Giorgio su Legnano in Piazza Mazzini , la prima domenica del mese a Canegrate in Piazza Matteotti, il primo sabato del mese a Villa Cortese in Piazza Mazzucchelli (di fianco al Comune), ad Arluno in piazza Del popolo il primo venerdì del mese ed a Legnano (Piazza Mercato) la seconda domenica del mese sempre dalle 9 alle 13 . I sei mercati sono presenti su Facebook dove potrete trovare continui aggiornamenti.