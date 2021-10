Magenta: Katia Gagliardi, dopo l’incidente ecco la canzone per ringraziare i medici

Da un brutto incidente è nata una bellissima canzone per ringraziare il personale medico e infermieristico di una struttura d’eccellenza. Katia Gagliardi ha voluto ringraziare così chi l’ha amorevolmente curata dopo che, lo scorso mese di agosto, durante una vacanza a Castel Volturno, si è fratturata l’omero.

Non si è mai data per vinta Katia, nonostante il dolore. Recentemente ha deciso di comporre una canzone che racconta tutto quello che è successo e comincia in questo modo: “Una caduta all’improvviso e poi…”. Parlando della “forza di lottare senza mai smettere di sperare”. E dal fatto di essere stata assistita da personale eccezionale. Katia venne ricoverata ad agosto nella clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, provincia di Caserta, diretta dal dottor Vincenzo Schiavone. “Ho dedicato proprio a loro la mia canzone – racconta – al dottor Mario Mercede, ottimo chirurgo che mi ha operata. Nel momento di grande dolore la musica mi ha sempre accompagnato rendendo più liete le mie giornate. Nella disavventura ho incontrato medici fantastici e la mia vicina di stanza, Mena Oleandro, con la quale ho condiviso, durante il ricovero, dolore, lacrime e anche sorrisi. Una donna forte e splendida. Una nuova e grande amica. I miei ringraziamenti vanno a tutta l’equipe di ortopedia e traumatologia diretta dal dottor Domenico Falco”.

La Canzone GRAZIE di Katia: