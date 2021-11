Il Cardiologo Magentino Gian Paolo Leoncini Presenta: “Ripartiamo dal CUORE”

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 09.30 presso la sede del MUSEO ONDAROSSA

Corso della Vittoria 916 CARONNO PERTUSELLA (VA)

Si terrà l’evento, Ripartiamo dal CUORE

INCONTRO APERTO A TUTTI

(fino ad esaurimento posti)

Presenta

Dott. Gian Paolo Leoncini

Intervengono:

Avv. Pierantonio Giussani – Presidente Museo Ondarossa e Fondazione Felpi

Dott. R.Turato – Responsabile. U.O. Riabilitazione Cardiorespiratoria Ospedale di Cuggiono. ASST Ovest Milano

Dott. G.Di Credico – Direttore U.O. Cardiochirurgia Ospedale di Legnano ASST Ovest Milano

Dott. E. Costantini Brancadoro – Direttore U.O. Chirurgia Vascolare Ospedale di Legnano ASST Ovest Milano

Dott. F. Borin – U.O. Chirurgia Vascolare Ospedale di Legnano ASST Ovest Milano

Dott.ssa. R.Dell’Acqua – Psicologa e scrittrice esperta in tematiche della riabilitazione e della prevenzione