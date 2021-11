Magenta – il Sindaco Chiara Calati annunci che l’area NOVACETA è stata aquisita da un fondo gestito da NAMUR SGR

comunicato stampa:

SU RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PARTONO DA SUBITO LE PRIME FASI DI PULIZIA E BONIFICA DEL SITO

MAGENTA, 3 NOVEMBRE 2021 – Il Sindaco Chiara Calati comunica l’acquisto dell’area ex Novaceta da parte di un fondo di investimento gestito da Namira sgr, Società di Gestione del Risparmio specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) chiusi e riservati che investono in immobili e in crediti.

“Da Sindaco e Assessore all’Urbanistica – dichiara Calati – sono orgogliosa di annunciare che, dopo mesi di lavoro, in cui sono stata personalmente impegnata in relazioni ed interlocuzioni, finalmente possa avere inizio il percorso che porterà alla riqualificazione di una delle due aree più strategiche in città. Negli anni ho lavorato affinché fosse mantenuto l’impegno, preso già in campagna elettorale dalla mia Amministrazione di recuperare quest’area in stato di abbandono, destinandola ad attività diverse dalla logistica. Sono state create quindi le condizioni per avviare la risoluzione di un annoso problema del nostro territorio e per un’operazione che tutta la cittadinanza aspettava da tempo. Il risanamento e il recupero di un’area così importante e degradata interna alla città sono l’obiettivo centrale di questa amministrazione. L’insediamento sarà nel rispetto del PGT vigente e porterà significative ricadute economiche sul territorio ”.

L’area si estende su 200.000 mq sui quali l’Amministrazione Comunale ha richiesto all’acquirente, come prima azione in qualità di proprietario, di avviare quanto prima le operazioni di pulizia e bonifica del sito e le attività dovrebbero essere avviate entro la fine dell’anno.

Calati aggiunge inoltre che ulteriori informazioni saranno fornite in una specifica conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime settimane.