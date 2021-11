Magenta: le date del Jazz Festival

COMUNICATO STAMPA

DOVE: MAGENTA – TEATRO LIRICO, VIA CAVALLARI 2

QUANDO: DA SABATO 6 A SABATO 20 NOVEMBRE 2021

EVENTO: 23° “MAGENTA JAZZ FESTIVAL”

La Città di Magenta è ancora una volta protagonista del jazz lombardo con la 23 ma edizione del Magenta Jazz Festival. Organizzato dall’Amministrazione Comunale di Magenta con la direzione artistica della nostra Associazione, il Festival è la rassegna di musica jazz che si è affermata come evento unico nella provincia milanese e in Lombardia per continuità e per livello artistico delle proposte musicali.

L’edizione 2021 del Magenta Jazz Festival, strutturata in tre concerti al sabato sera al Teatro Lirico e in due eventi all’aperto di domenica pomeriggio in Piazza Liberazione come da locandina allegata, è dedicata alla memoria del grande chitarrista Franco Cerri e della nostra amica Paola “Gene” Ferrario che ci hanno lasciati recentemente.

Sabato 6 novembre, al Teatro Lirico, il duo Oscar del Barba e Guido Bombardieri ha proposto l’entusiasmante concerto “ArItUSA – musica e ritmi dall’Argentina agli USA passando per l’Italia”.

Nel pomeriggio di domenica 7 novembre, la Chicago Dixieland Jazz Band – formazione composta da noti e affermati musicisti italiani, ha proposto i classici dalla tradizione di New Orleans nella consueta performance in Piazza Liberazione.

Il secondo concerto al Teatro Lirico sarà sabato 13 novembre alle 21 con Max De Aloe Quartet in “Just for one day”, un viaggio intorno alla musica di David Bowie.

Nel pomeriggio di domenica 14 novembre, sarà la volta della formazione di casa Maxentia Brass Band che in Piazza Liberazione proporrà i classici brani dalla tradizione Dixieland.

Nel concerto di sabato 20 novembre, alle 21 al Teatro Lirico, la Maxentia Big Band con la direzione di Eugenia Canale proporrà nel concerto “CAPE” una selezione di brani Jazz sudafricani arrangiati per la grande formazione orchestrale magentina.

I prezzi dei biglietti per i concerti al Teatro Lirico sono: ingresso 10 euro, ridotto giovani (fino ai 26 anni) 5 euro. Abbonamento ai tre spettacoli 20 euro, abbonamento ridotto ai tre spettacoli 10 euro.

Prevendita presso la biglietteria del Teatro Lirico (tel. 02.97003255) nelle giornate di martedì e

giovedì ore 10-12, 17-19 e il sabato ore 10-12.

I biglietti sono acquistabili anche online sul portale www.vivaticket.it (con maggiorazione operatore).

Magenta, 8 novembre 2021

Associazione Culturale “Maxentia Big Band”

www.maxentiabigband.it