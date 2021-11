Magenta: Vigili del fuoco e Ambulanza in via Manzoni per soccorrere una donna. (Video)

Attimi di tensione in via Manzoni, dove abitava una donna di circa 80 anni da sola.

Ad un certo punto. verso le 23, i vicini di casa hanno sentito delle grida , uscire dall’appartamento e non capendo cosa stava succedendo hanno attivato i soccorsi.

Sul posto è arrivata la Croce Bianca, ma trovando la porta di casa chiusa hanno dovuto chiamare i Vigili del Fuoco, che utilizzando una scala sono saliti da una finestra al terzo piano.

Entrati hanno trovato la donna a terra per una caduta, e fatto entrare i soccorrittori che hanno messo la donna in sicurezza e trasportata all’ospedale di Magenta per verificare le sue condizioni di salute. Qualcuno presente ci dice che si sia rotta una gamba.