Magenta subirà l’aumento del traffico commerciale e logistico? Ne abbiamo parlato con il consigliere Enzo Salvaggio

Un futuro che vedrà Magenta crocevia di un aumento del traffico commerciale e logistico? Questa domanda ce la siamo posti dopo che abbiamo ascoltato diversi trasportatori che transitano in zona. “non riusciamo già a muoverci ora, figuriamoci quando apriraranno le logistiche di Trecate, Mesero e la Vetropack di Boffalora – sottolineano – la Ex SS 11 a Corbetta è bloccata al traffico pesante in un senso, mancano le strade”.

Molti dei trasportatori evitano le autostrade per una questione di denaro, il loro utilizzo fa lievitare il costo del traporto, quindi alla fine i prodotti trasportati incidono sul bilancio di tutti noi.

Quindi da osservatori della politica magentina, osserviamo i continui dibatti sui social , fatti di telecamere, vasi, piscine e asfalto, ma non vediamo mai parlare di problematiche serie che vanno a incidere sulla vita di tutti noi, lavoro, viabilità, salute.

Sappiamo fin da ora che Magenta e il magentino, vedrà nei prossimi anni un aumento esponenziale del traffico nel magentino, quindi un naturale innzalzamnto dello smog. Se la politica non provvederà il futuro della viabilità nella zona non è roseo, anzi è nero, ma fermi in coda avremo tempo per scatarci qualche selfie! PM10 sarete i nostri compagni di vita!

Noi di Cam abbiamo contattato il consigliere Enzo Salvaggio e l’abbiamo chiesto a lui un intervista sulla situazione al momento.

Ve la proponiamo: