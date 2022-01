Magenta: “aiutatemi ho bisogno una casa” ce lo racconta Nino.

Sono stato sfrattato da casa, ho provato di tutto, ma non ho trovato una mano da nessuno” Esodisce cosi Nino con un tono disperato. Il suo pensiero primario è una figlia dodicenne che va a scuola a Magenta. Il suo pensiero di padre è far rimanere a Magenta, la figlia, con la normalità di sempre, con i suoi amici e le sue abitudini, ma sembra che la situazione del covid sia un ostacolo a tutto quello che lui chiede.

Ho provato con l’amministrazione ,con varie istituzioni e dove era possibile chiedere, ma il più delle volte mi ricordavano il momento che stiamo vivendo, dichiarando che per questi motivi era impossibile fare qualcosa. “io da due anni lavoro come capita, non ho problemi finanziari – continua – le agenzie per dare un apppartamento in affitto vogliono le biste paga che io non ho”

Posso risolvere con gli aiuti, causa covid per gli sfrattati, secondo l’amministrazione. L’unica cosa che io dovrei avere una casa che in questo momento non ho.. cosa posso fare? Mi sono rivolto a voi nella speranza che qualcuno mi aiuti. Muover qualcosa che mi possa garantire una casa!, che poi sarò aiutato dall’amministrazione.

Quindi ho bisogno in affitto un immobile, chiunque ne ha uno, mi aiuti si faccia avanti.

Ringrazio fin d’ora chi potrà darmi una Mano, ci sottolinea… il Cell di Mimmo 388 888 7865