Ilpost del sindaco Pigniatillo:

SMARRITO ANDREI RAGAZZO di 11 anni a Castano Primo chi lo vedesse contatti immediatamente i carabinieri . Questi sono i vestiti che indossava al momento della scomparsa : Giubbotto nero , Cartella nera e verde , Pantaloni grigi .

PER PIACERE CONDIVIDETE QUESTO MESSAGGIO IMPORTANTISSIMO