Magenta: “In pandemia anche i cani sono in difficoltà, ma ci sono i volontari di Leidaa!” ce lo racconta Elena.

Leidaa, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è presente coi suoi volontari anche a Magenta. Cosa fa ci spiega Elena , la volontaria Magentina che abbiamo incrociato a Magenta lo potete trovare anche sul nostro sito https://leidaa.info/. “per noi il sito è importantissimo – continua Elena – li potete trovare tutte le info per darci una mano, andate a vedere”. aggiuge “io come volontaria, per quel che posso faccio il mio dovere, se qualcun altro può ci dia una mano!

Le info da internet:

E’ un’associazione senza fini di lucro ed è stata fondata dal suo attuale presidente, on. Michela Vittoria Brambilla.

L’associazione si propone di contribuire alla diffusione e al consolidamento di una nuova coscienza animalista e di rispetto dell’ambiente, attraverso il dibattito pubblico, le campagne sui mezzi di comunicazione, la formazione nelle scuole ai diversi livelli e il dialogo costruttivo con tutte le istituzioni.

La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente si batte per la conservazione della natura, la tutela della fauna selvatica, l’abolizione della caccia, la lotta al bracconaggio, al commercio illegale di fauna e in genere alle illegalità a danno della natura e degli animali, la diffusione di uno stile di vita e di scelte alimentari più sostenibili. Combatte contro ogni forma di abuso e maltrattamento degli animali, chiede l’abolizione della sperimentazione in vivo, degli allevamenti intensivi, dell’utilizzo degli animali nei circhi, negli spettacoli e nelle manifestazioni popolari, vuole vietare gli zoo e i delfinari ed è contro l’allevamento, la cattura e l’uccisione di animali da pelliccia.

La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, grazie all’impegno e all’operato dei propri volontari, si occupa del mantenimento, della cura e del benessere dei tanti animali abbandonati in Italia, soprattutto cani, e garantisce affidi e adozioni sicure. Si prende cura di numerose colonie feline ed è attiva a tutti i livelli per contrastare la violenza sugli animali e il loro sfruttamento. E’ promotrice e fondatrice della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente, la prima aggregazione in Italia di tutte le associazioni più rappresentative nell’attività di tutela degli animali e dell’ambiente. Nata nel 2013, oggi raggruppa 44 associazioni animaliste italiane. E’ editore della testata giornalistica online www.nelcuore.org, la piattaforma per essere sempre aggiornati sulle notizie di animali e ambiente da tutto il mondo. L’associazione collabora regolarmente con le forze dell’ordine ed in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, attraverso una convenzione allo scopo stipulata l’11/07/2013, per la prevenzione e repressione di reati a danno degli animali e dell’ambiente. La Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente è una associazione ambientalista riconosciuta con decreto del ministero dell’ambiente n. 231 del 21/12/2012, ed è inoltre riconosciuta dal ministero della salute con il decreto n. 9 del 2013 ai fini dell’affidamento di cani oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca a norma del codice penale.