Silvia Scurati (Lega): “Sulle violenze di Capodanno Sindaco Sala incapace e offensivo, chieda subito scusa”

Milano, 13 gennaio – “Le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala sulle aggressioni di Capodanno in Piazza Duomo sono vergognose e inqualificabili”, così il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati in merito all’intervista rilasciata ieri sera al TG1: “affermare che “gran parte del branco arriva da fuori Milano” rivela il totale fallimento e la noncuranza del Sindaco che, dopo undici lunghi giorni di silenzio assordante, arriva quasi a giustificare i gravissimi fatti accaduti la notte del 31 dicembre scorso, come se le violenze accadute non lo riguardassero e il compito di prevenire questi terribili fenomeni spetti solo nei confronti dei delinquenti residenti in città”.

“Sono almeno nove le donne molestate la notte di Capodanno – prosegue Scurati – ed è notizia di oggi l’arresto dei primi due magrebini immortalati mentre aggredivano due ragazze in Piazza Duomo, ragazzi facenti parte del branco di diciotto stranieri individuati dai filmati. Da anni la sicurezza a Milano è ormai un dettaglio trascurabile per l’amministrazione, chi guida il capoluogo lombardo deve saper garantire l’incolumità di chiunque si trovi in città, senza giustificazioni che risultano – come nelle parole di Sala – irrispettose nei confronti di vittime innocenti oggetto della furia di un branco” conclude Scurati.