COVID, ‘PRETTY WOMAN’ PIÙ FORTE DEI CONTAGI. BOOM DI PUBBLICO ANCHE NEL WEEK END PER LO SHOW ‘PIÙ VISTO’ D’ITALIA CHE DA’ LAVORO A UNA CINQUANTINA DI PERSONE

Il successo di Stage Entertainment che gestisce i teatri Nazionale e Lirico: il musical a Milano fino a sabato prossimo

(Milano, 16 gennaio 2022) Più forte della diffusione dei contagi e del trend non propriamente positivo che sta caratterizzando il settore dello spettacolo: il musical ‘Pretty Woman’, in scena al teatro Nazionale di Milano, anche nelle giornate di sabato e di oggi ha fatto registrare il pubblico delle grandi occasioni. “Un weekend – commenta Matteo Forte direttore del teatro e amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertrainment – con la presenza in sala di oltre 1.000 spettatori a replica. Numeri eccezionali che confermano come, quando lo show è di qualità, il pubblico apprezzi e compri il biglietto”. Pretty Woman è stato in assoluto lo spettacolo teatrale più visto del 2021 con oltre 80.000 biglietti venduti e rimarrà in scena al Nazionale fino a sabato 22 gennaio. “Al di là dell’aspetto prettamente artistico – conclude Matteo Forte, che ha anche lanciato la piattaforma social ‘heArt’ (www.heart-social.com) dedicata a tutti gli appassionati di ogni forma d’arte e spettacolo – c’è la grande soddisfazione di aver permesso di dare lavoro, da settembre a oggi, a una ‘compagnia’ che complessivamente coinvolge quotidianamente una cinquantina di persone, alle quali bisogna aggiungere l’indotto dei giovani che fanno servizio a teatro in occasione dello show e tutti coloro che a vario titolo, seppur indirettamente, lavorano per e con lo spettacolo”.