Il testamento di Veca nella “grammatica del nuovo mondo” di Filippo Poletti

riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 31 gennaio presentazione alla Casa della Cultura con Sebastiano Mondadori

È contenuto nella “Grammatica del nuovo mondo”, il libro scritto dal giornalista e top voice di LinkedIn Italia Filippo Poletti e pubblicato dalla casa editrice Lupetti, il testamento del filosofo Salvatore Veca e presidente della Casa della Cultura di Milano, scomparso lo scorso 7 ottobre.

A presentarlo domani, 31 gennaio 2022 alle ore 11 presso la sede della Casa della Cultura, saranno Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura, l’autore Filippo Poletti e lo scrittore Sebastiano Mondadori, figlio della moglie Nicoletta di Salvatore Veca. Presente anche l’editore, Mario Verduci.

Ordinate alfabeticamente – alla A di Aurora alla G di “grazie”, alla I di “italiani”, alla S di “smart working”, alla U di “umanità” –, il libro presenta 50 parole chiave dell’immaginario word cloud inaugurato dal coronavirus, suggerendo la vision e il purpose da adottare nella post pandemia.

Nella premessa toccante, scritta poco prima di morire, il grande filosofo Veca lancia un messaggio universale, invitandoci a costruire il futuro basandoci sull’ecologia radicale e sulla giustizia sociale.

PRESENTAZIONE ALLA CASA DELLA CULTURA

Quando: 31 gennaio 2022, ore 11 (con (diretta streaming dal sito della Casa della Cultura tramite il canale YouTube e la pagina Facebook)

Luogo: Casa della Cultura, via Borgogna 3, Milano

Relatori: Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura, Mario Verduci, presidente della casa editrice Lupetti, Filippo Poletti, giornalista e autore del libro “Grammatica del nuovo mondo” e Sebastiano Mondadori, scrittore

NOTA SUL LIBRO

Autore: Filippo Poletti

Premessa: Salvatore Veca

Pagine e casa editrice: 258, Lupetti

BIOGRAFIA DELL’AUTORE, FILIPPO POLETTI

Top voice di LinkedIn in Italia, dal 2017 cura su LinkedIn la rassegna quotidiana dedicata ai cambiamenti del lavoro ed è promotore del portale Rassegnalavoro. Ogni giovedì, su LinkedIn, conduce il talk New Normal Live. Giornalista professionista, dal 1996 a oggi ha scritto per oltre 30 testate tra le quali il Corriere della Sera: è stato consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Collabora attualmente con il blog del lavoro del Fatto Quotidiano ed Econopoly del Sole 24 Ore. Speaker in eventi nazionali organizzati anche da Confindustria, Richmond e HR Link, è guest speaker del MIP Politecnico di Milano.