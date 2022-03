LA FONDAZIONE MANTOVANI PER L’EMERGENZA UMANITARIA IN UCRAINA: MISSIONE COMPIUTA

ARCONATE – Arrivati a destinazione ieri pomeriggio (6 marzo 2022) i due automezzi, partiti sabato

mattina da Arconate verso la frontiera con l’Ucraina: raccolti oltre 30

quintali di materiale in soli due giorni e consegnati ad un Sindaco di

una cittadina d’Ucraina. Nel ritorno si aiuteranno donne e bambini a fuggire verso l’Italia.

Vicini a chi soffre, vicini a chi è sotto i

bombardamenti ed ha bisogno di beni di prima necessità. Fondazione

Mantovani insieme alle Case Famiglia del Gruppo Sodalitas ha avviato

giovedì scorso una raccolta straordinaria di materiale igienico e

sanitario a favore delle popolazioni d’Ucraina colpite dalla guerra.

Nel giro di meno di due giorni, sono stati raccolti oltre 30 quintali di

materiale, grazie alla straordinaria partecipazione e generosità di

operatori e familiari dei Residenti: beni alimentari, prodotti igienico

sanitari, sino al vestiario e ai medicinali di cui, purtroppo, c’è

un gran bisogno tra i civili sotto assedio.

Così sabato mattina due automezzi sono partiti da Arconate – dove è

stato fatto confluire tutto il materiale arrivato nelle diverse

strutture socio sanitarie di Fondazione Mantovani e Gruppo Sodalitas –

diretti alla frontiera tra Romania ed Ucraina.

Nel tardo pomeriggio di domenica 6 marzo, la spedizione è giunta finalmente a

Porubne, cittadina rumena posta sul confine ucraino. La squadra composta

da quattro volontari (Tito,Stefano, Yuri e Roman) che ha viaggiato anche

in condizioni meteo non facili –con oltre un metro e mezzo di neve

lungo parte del tragitto – ha portato a termine la propria missione.

Ora i pacchi, consegnati ad un Sindaco di una cittadina ucraina, saranno

inviati all’ospedale di Cernivtsy sia ai campi profughi più vicini alla

guerra dove ci sono i feriti.

La solidarietà continuerà. Nel ritorno si aiuteranno alcune donne e

bambini a fuggire dall’Ucraina. A Milano verranno accolti presso alcuni

familiari che li aspettano.

“Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla grande risposta che

abbiamo avuto nel giro di così poche ore. Questa solidarietà fa bene

al cuore e porta speranza in tutti noi. Vogliamo ringraziare tutte

quelle persone e quei volontari che si sono prodigati per questa

iniziativa, dimostrando ancora una volta che l’umanità vince sempre. E’

stato un modo concreto per sostenere quanti ora stanno vivendo nel

dolore e nella paura, soprattutto i bambini e gli anziani, i più

indifesi e fragili – sottolinea Fondazione Mantovani – oltre che per

testimoniare la nostra vicinanza agli operatori d’origine ucraina che

vivono ore di angoscia e paura per la loro terra ed i loro familiari.

Proseguiremo anche nei prossimi giorni a far sentire la nostra vicinanza

con altre iniziative di questo genere. Non li lasceremo soli”._