Buongiorno dalla tappa 2 della Tirreno-Adriatico

Prima della partenza della tappa Camaiore – Sovicille è stato osservato un minuto di silenzio per manifestare vicinanza al popolo ucraino e per mantenere desta l’attenzione su questa grande tragedia. Tappa per velocisti con tante insidie altimetriche sul percorso.

La conferenza stampa del vincitore e leader della generale si terrà circa mezz’ora dopo la fine della tappa, e sarà disponibile a questo link. Il live scritto della corsa è disponibile sul sito https://www.tirrenoadriatico.it/live/.

(In prima fila la Maglia Azzurra, Ganna, la Maglia Ciclamino, Pogacar, e la Maglia Bianca, Evenepoel, in compagnia di Mark Padun, corridore Ucraino)

Camaiore, 8 marzo 2022 – Buongiorno dalla seconda tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, in programma dal 7 al 13 marzo e organizzata da RCS Sport.

La seconda frazione della Corsa dei Due Mari è mossa e articolata, con una serie di saliscendi più o meno impegnativi prima del finale pianeggiante.

Il gruppo forte di 167 unità è transitato al KM 0 alle 11:56

LIVE

METEO

Camaiore (11.40 Partenza): sereno, 9°C. Vento: debole – 11kmh, E.

Sovicille (17.00 circa – Arrivo): sereno, 8°C. Vento: moderato – 19kmh, E.

DOWNLOAD

Potete consultare la lista completa dei corridori dotati del dispositivo per il monitoraggio dati in tempo reale Velon oggi a questo link.

MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata Made in Italy – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), indossata da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), indossata da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – non assegnata

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata non assegnata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata Wurth Modyf – Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

CLASSIFICA GENERALE

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 13.9 km

2 – Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) a 11″

3 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 18″

PERCORSO

TAPPA 2 , CAMAIORE – SOVICILLE – 219KM

Tappa mossa e articolata specialmente nella seconda parte. Partenza da Camaiore e attraverso la pianura Pisana si raggiunge Volterra toccando Pisa, Ponsacco e Lajatico. Si entra poi nel Senese con una serie di saliscendi più o meno impegnativi fino a raggiungere la Colonna di Montarrenti dove inizia una sorta di circuito. Si passa da Rosia e dopo un breve tratto della ss.223 si scala la salita de La Pineta prima di transitare a Monticiano e raggiungere la piana di San Galgano. Nuova scalata fino a Chiusdino e quindi ancora una breve salita (Frosini) per ritornare alla Colonna di Montarrenti. Nuovo passaggio da Rosia e finale pianeggiante.

Ultimi km praticamente piatti. Leggera discesa all’inizio e leggera ascesa nel finale. Ultima curva a circa 3 km dall’arrivo. Arrivo su asfalto, carreggiata di 7 m.

CAMAIORE

Camaiore si trova nel cuore della Versilia, tra il verde delle colline incorniciate dalle Alpi Apuane e le acque del Mar Tirreno. Nel centro della città, la via principale è via Vittorio Emanuele, lastricata e pedonale, ideale per lo shopping o per rilassarsi nei tanti bar e ristoranti. La chiesa più importante di Camaiore è la Collegiata di Maria Assunta, costruita nel 1260. Altro luogo religioso di rilievo è la suggestiva Badia di San Pietro, che raggiunse il massimo splendore nel XII secolo. Tra i tanti palazzi presenti spicca il Palazzo Tori Massoni, sede del Museo archeologico di Camaiore. Il Museo di Arte Sacra di Camaiore invece si situa in un edificio del XVII secolo: è sede di importanti mostre e raccoglie alcune fra le più interessanti opere d’arte locali. Altro edificio di un certo pregio è il Teatro dell’Olivo, uno dei più antichi di tutta la Toscana, costruito a metà del Seicento.

Tra i piatti tipici della zona è d’obbligo citare la torta di pepe camaiorese, con riso, bieta, pecorino, uova e pepe, e i caratteristici tordelli, un tipo di pasta ripiena, farciti con carne, formaggio e bietola.

SOVICILLE

Sovicille è il ponte naturale fra il colle senese e la Montagnola, a 10 km circa da Siena, lungo la direttrice viaria dell’antica Strada Maremmana, asse di congiunzione tra la Via Francigena e la costa maremmana. Il nucleo più antico è formato dal castello, poi trasformato nel Cinquecento in villa signorile su progetto di Baldassarre Peruzzi, grande architetto rinascimentale, e dalle viuzze che circondano la piazza principale, oggi piazza Marconi, sulla quale si affacciano la trecentesca chiesa di San Lorenzo, il palazzo comunale e altri edifici in pietra. Il centro storico è circondato da un’antica cinta muraria in parte ancora visibile.

Il territorio ospita un gran numero di pievi e castelli romanici: da ricordare alcuni autentici gioielli come l’abbazia di Torri (con l’annesso chiostro policromo), il Ponte della Pia, le pievi di Ponte allo Spino, San Giusto a Balli, Pernina, Molli, Rosia e Sovicille, e i castelli fortificati di Radi, Celsa, Palazzo al Piano, Montarrenti, Castiglion che Dio sol Sa (Castiglion Balzetti), Rosia, Orgia, Capraia e Siena Vecchia.

COPERTURA TV

I palinsesti della Tirreno-Adriatico Eolo sono disponibili a questo link.

