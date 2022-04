Kostenko Kristian entra nel calcio di Canegrate.

Dall’inferno di Kiev.. al Calcio Canegrate, anno 2014 di nome Kostenko Kristian, da oggi grazie alla Figc SgS coordinata in Lombardia da Mauro Spoldi con il lavoro a livello locale Delegazione Legnano del Tutor Figc Davide Bovi, si è celebrato l’ingresso ufficiale in società del bimbo che farà parte della squadra Primi Calci.

Con l’inno ucraino che si è fuso con quello tricolore italiano ed accompagnati da svariati palloncini rosso verdi bianchi e giallo blu, la Presidentessa Colombo Annalisa ha consegnato la borsa con il vestiario Canegrate ed il Coordinatore Spoldi il tesseramento ufficiale Figc.

Infine, sulle note di ” Imagine” dove gli ultimi due palloncini giallo blu hanno preso il volo dalle mani di Kristian e della sua mamma, tutti i bimbi della Scuola Calcio Canegrate hanno con Kristian effettuato la seduta di allenamento.

Presente anche l’intero consiglio direttivo della società e l’ Assessore allo Sport Modica.