Silvia Scurati (Lega): “Pronto soccorso h24 e potenziamento attività chirurgica. Confermato impegno di Regione Lombardia per il Magentino”

Milano, 20 maggio – “Leggo con piacere le dichiarazioni del vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore al welfare Letizia Moratti che ha deciso di sostenere lo sviluppo della ASST Ovest Milanese, ovvero la riorganizzazione e il potenziamento del Presidio Ospedaliero unico Magenta-Abbiategrasso”.

Commenta così il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati la decisione dell’assessorato circa lo sviluppo della ASST Ovest Milanese.

“L’Ospedale Cesare Cantù di Abbiategrasso, così come il sistema socio-sanitario del nostro territorio, è un vero e proprio fiore all’occhiello e lo dimostra l’adozione dei nuovi Piani di Organizzazione Aziendale strategici”.

“Si tratta nello specifico del potenziamento dell’attività chirurgica, l’apertura del Pronto Soccorso anche durante le ore notturne garantendo un collegamento gestionale con quello dell’Ospedale di magenta e l’avvio dell’attività specialistica di medicina dello sport e riabilitazione con l’attivazione di posti letto. Presso l’Ospedale Fornaroli di Magenta, tra l’altro, non appena terminati i lavori di riqualificazione saranno riattivati gli spazi della piscina riabilitativa”.

“Bene, quindi, lo sviluppo del sistema socio-sanitario del territorio di Magenta e Abbiategrasso; una dimostrazione concreta del costante investimento di Regione Lombardia nella sanità. Un modello riconosciuto nell’intero Paese, nonostante le strumentalizzazioni politiche di alcuni” conclude Scurati.