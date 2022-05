Buon compleanno Liceo Bramante!

50 candeline si accendono per questo Liceo che per anni è stato l’unico liceo sul territorio.

Per chi voleva frequentare il liceo scientifico in questa area diventava un bramantino.

Liceo nato da una costola dello storico liceo legnanese poi ha avuto una storia con una forte identità.

Un compleanno che si festeggia in un periodo unico nella storia.

Questo liceo ha formato molte persone che ancor oggi si riconoscono a vista per la preparazione e il background culturale. Molti studenti di un tempo esercitano professioni nonché svolgono funzioni civili e sociali in cui possono mettere a frutto quanto appreso sui banchi del Bramante.

La scuola ha bisogno di co segnare al mondo persone apaci di senso critico, libertà intellettuale e consapevolezza che la formazione seria è un servizio per se stessi e il mondo.

