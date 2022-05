Discarica Busto-Casorezzo, Trezzani e Cecchetti (Lega): “TAR ha annullato gli atti, niente rifiuti nel Parco del Roccolo”

Milano, 23 maggio – “Il TAR ha annullato gli atti autorizzativi di Solter s.r.l. Con questa decisione a favore del Parco del Roccolo e dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo si blocca la possibilità che ci sia una discarica in questo Parco, una vittoria storica per i cittadini e per l’ambiente”. È il commento a caldo del consigliere regionale della Lega Curzio Trezzani e dell’on. Fabrizio Cecchetti (vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier) sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che ferma tutte le autorizzazioni. “Il tribunale amministrativo ha, infatti, annullato gli atti impugnati – hanno dichiarato Trezzani e Cecchetti – ossia quelli presentati dalla ditta Solter e concessi da Città Metropolitana per procedere alla gestione del cosiddetto ATEg 11, soprattutto per quanto riguarda il conferimento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi nei comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, nel Parco del Roccolo. Siamo soddisfatti di questa sentenza, la Lega si è sempre battuta, al fianco dei cittadini e in Consiglio regionale della Lombardia, esprimendo più volte la propria contrarietà a questo scempio. Ora finalmente si può tirare un sospiro di sollievo, sapendo che se Solter volesse continuare i suoi progetti sarebbe costretta a ripartire nuovamente da zero”.

