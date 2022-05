I LOVE SHOPPING | Evento Confcommercio Magenta e Castano Primo

A partire da Giovedì 2 Giugno (per tutti i Giovedì sera del mese di Giugno) fino a Giovedì 30 Giugno

Da Giovedì prossimo 2 Giugno fino al 30 di Giugno, per tutti i Giovedì sera del mese le Attività Commerciali, i Negozi, i Pubblici Esercizi garantiranno la loro apertura consentendo a tutti coloro che vorranno visitare le Vie e Piazze della Città di Magenta la possibilità di fare shopping in una cornice fatta di attenzioni, occasioni, qualità e cortesia in un contesto nel quale troveranno corpo anche intrattenimenti musicali divertimento per i grandi e piccini nonché i tanto attesi “Mercatini” (curati dall’Impresa Iscritta a Confcommercio: Associazione Eventi e Comunicazioni Culturali), che arricchiranno, ulteriormente, con i loro banchi il Centro Storico.

“E’ una iniziativa che abbiamo desiderato fortemente riproporre – afferma il Presidente Luigi Alemani – per dare piena concretezza a quella ripresa che molti dei nostri Imprenditori Associati e più in generale dell’intero Tessuto Commerciale, che rappresentiamo e che la nostra Organizzazione ha assistito costantemente in questi lunghi anni di emergenza, stanno attendendo con grandi aspettative. Mi auguro solamente che la passione con la quale Confcommercio e le sue Attività Associate hanno organizzato questa iniziativa possa raccogliere l’entusiasmo dei molti visitatori che invito da subito a queste nostre serate”

“Finalmente tutti coloro che si recheranno in Magenta nel corso di questi 5 Giovedì sera dell’evento organizzato dalla nostra Confcommercio – aggiunge il Direttore Simone Ganzebi – potranno nuovamente tornare a fare shopping in orario serale in una cornice fatta di attrazioni, quali i tanto attesi Mercatini, eventi ma soprattutto tanta qualità e attenzioni garantite dai Titolari dei Negozi ed Esercizi che parteciperanno con la loro apertura cui indirizzo il mio personale ringraziamento per il loro fondamentale supporto a questo progetto pensato per valorizzare Magenta e il suo prezioso Tessuto Commerciale”