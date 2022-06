La Comunità Pastorale di S. Maria in Binda ha presentato il ‘Gesù Cristo alla Colonna’

TURBIGO. Il ‘Gesù Cristo alla flagellazione’ è un tema comune nelle opere degli artisti del Seicento (Caravaggio e altri). La presenza di una tale opera era stata documentata nella pubblicazione riguardante il patrimonio storico-artistico della parrocchia di Turbigo, al n. 109. Proprio il libro-catalogo della mostra celebrativa nel cinquantenario della dedicazione della chiesa parrocchiale (1986) aveva fatto scoprire molti tesori nascosti che aspettavano di essere scoperti e restaurati. Da allora molti interventi sono avvenuti sotto la maestria del Laboratorio S. Gregorio di Busto Arsizio, diretto da Michele Barbaduomo, presente alla serata del 9 giugno 2022, il quale ha parlato, appunto, del restauro del ‘Gesù Cristo alla Colonna’.

Prima di Lui, il noto studioso turbighese Paolo Mira ha illustrato le ricerche d’archivio fatte in proposito dalla quale è emersa una ‘scoperta’ inedita: in un inventario parrocchiale del 17 marzo 1829 è elencato un dipinto del cardinale Flaminio Piatti, poi scomparso. Poi, il dottor Paolo Mira, ha parlato della presenza del dipinto della ‘Passione’ in inventari successivi mettendo in evidenza le peculiarità del dipinto turbighese con le opere dei grandi pittori del Seicento.

La ‘Passione’, dunque, è stata il file rouge che ha guidato la serata e che ha visto don Francesco sottolineare l’ambiguità del termine ‘passione’: come sofferenza che un uomo subisce, ma anche passione (amore) in positivo, come dono di sé agli altri.

Infine, il parroco, don Carlo sottolineando la ‘passione’ dei turbighesi, documentata non solo dall’opera in questione, ma anche da un ‘Ecce Homo’, ha informato che a Sordevolo (Biella), un paesino di mille anime, ogni cinque anni, viene rappresentata la ‘Passione del Cristo’ alla quale partecipa tutto il paese. Una rappresentazione del genere era stata realizzata, qualche decennio fa, anche a Turbigo, in memoria dei Santi Aimo e Vermondo, ma come il ‘Palio’ – dopo le prime rappresentazioni – non ha avuto la forza di sussistere.

La serata è visibile: https://www.youtube.com/watch?v=p4YAmwnQOPk