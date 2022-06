Magenta: Nascita dell’associazione e attività durante la pandemia

ABIO Magenta nasce nel 1999 ed è presente da più di 20 anni sul territorio ed opera presso l’ Ospedale Fornaroli. L’organico attuale dell’associazione si è costituito ad ottobre 2019.

Rendere meno traumatica la degenza del bambino in ospedale attraverso il gioco, le attività ludiche, l’ascolto; rendere gli ambienti accoglienti e festosi, collaborare con medici, infermieri, è la missione istituzionale di ABIO.

Alla fine di febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il servizio ABIO presso il reparto di pediatria dell’Ospedale G. Fornaroli di Magenta ha subito un’inaspettata e brusca interruzione. Per garantire la massima sicurezza dei bambini, delle famiglie in ospedale e di tutti i volontari ABIO il servizio di volontariato è stato sospeso

Tuttavia ABIO Magenta non si è mai sottratta alla sua missione istituzionale: essere accanto ai bambini in ospedale.

ABIO Magenta aderisce tuttora alla campagna social #ABIOanchedalontano lanciata da Fondazione ABIO per raggiungere i bambini in ospedale attraverso la pagine Facebook dell’associazione pubblicando periodicamente contenuti ludici di varia natura.

Grazie all’ausilio dei mezzi di comunicazione digitale e alla collaborazione del personale sanitario dell’ospedale Fornaroli i volontari ABIO propongono nuovi modi per stare accanto – anche da lontano – ai piccoli degenti.

È inoltre in corso la preparazione di ‘Kit d’accoglienza”, contenenti giochi e gadget da consegnare ai ricoverati del reparto di pediatria.

All’interno dei kit è presente materiale ludico (diviso per fascia di età) con cui disegnare, colorare, passare qualche ora di spensieratezza anche in ospedale.!

Ripresa del servizio

Se medici e infermieri si occupano di curare la malattia, noi volontari ABIO ci occupiamo di mantenere viva e attiva la parte sana del bambino in ospedale, la sua voglia di giocare e divertirsi.

Con la consapevolezza che questi strumenti a distanza , seppur preziosi, non possono in alcun modo sostituire la ricchezza del contatto dei volontari con i piccoli degenti e le loro famiglie in presenza in reparto , e permettendolo le attuali circostanze sanitarie, anche ABIO Magenta come tante altre realtà nazionali, si sta preparando alla ripresa del servizio.

Progetto sala adolescenti

Grazie alla generosità dei nostri concittadini, ABIO Magenta sta progettando la donazione dell’arredamento per la sala adolescenti presso il reparto di pediatria dell’Ospedale.