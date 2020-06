Magenta: I Rappresentanti dei Genitori del Consiglio di Istituto – Liceo Quasimodo di Magenta “promuovono” la proposta di Del Gobbo

Riveviamo e Pubblichiamo

COMMENTO AL COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DEL GOBBO IN MERITO A NUOVA SEDE PER IL LICEO QUASIMODO DI MAGENTA

I Rappresentanti dei Genitori del Consiglio di Istituto del Liceo Quasimodo di Magenta valutano positivamente le attenzioni che il Consigliere Regionale Luca Del Gobbo ha ritenuto di dedicare alla necessità di una nuova sede per l’Istituto.

Ciò si colloca nel solco del percorso tracciato tempo fa dai Genitori che, dopo aver sollecitato invano già lo scorso anno la Dirigente Scolastica ad intraprendere azioni concrete finalizzate all’ottenimento di una nuova sede, hanno proposto per le vie formali un documento sul tema approvato dal Consiglio di Istituto lo scorso 31 gennaio come richiamato in un comunicato stampa diramato dagli stessi genitori due settimane fa .

A fronte di una osservata e per noi incomprensibile inerzia da parte della Direzione Scolastica , constatiamo con piacere l’iniziativa da parte della Politica (i Genitori non hanno mai smesso di dialogare con Comune e Regione) che va nella direzione di quanto da noi auspicato.

Ci auguriamo ora che tutte le parti coinvolte – Partiti Politici di ogni schieramento e Direzione Scolastica in primis – possano con eguale convinzione e competenza portare i propri contributi costruttivi finalizzati ad un “bene comune” rappresentato da un’istituzione scolastica divenuta nel corso degli anni presidio sempre più prezioso non solo per Magenta ma anche per una quantità importante di Comuni della Città Metropolitana.

Interpretiamo questo come un primo passo: con forte determinazione dovrà ora essere consolidato un percorso con-vincente che possa vedere uniti tutti coloro che hanno a cuore la crescita culturale del nostro territorio e, in senso più lato, del nostro Paese.

Per la parte che ci riguarda come Genitori non mancheremo di offrire con senso di responsabilità tutto il supporto che si addice ad una simile opportunità; per questo ribadiamo la necessità che venga creato al più presto un “tavolo” di confronto sul tema con il coinvolgimento attivo di Genitori e Studenti come richiamato anche in un nostro comunicato di due settimane fa a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni del Consigliere regionale Del Gobbo.

I Rappresentanti dei Genitori del Consiglio di Istituto – Liceo Quasimodo di Magenta