Gli Esami di Stato non sono per tutti una gioia. Succede al Bramante.

Una ragazza iscritta al 5 anno dello scientifico di Magenta. Nello svolgere l’esame orale si è sentita sciacciata, forse dal suo non essere italiana. Lei pensa. In ogni caso, lei fa il nome e cognome della professoressa, noi dal nostro canto non vogliamo condannare nessuno, sicuri che la prof capirà…

lo scritto della ragazza:

Buon giorno…

Le scrivo quest lettera perchè le volevo parlare del mio esame orale di maturità,esame che secondo me e stato particolare.

Spiego: La nostra professoressa di lettere (e coordinatrice di classe) aveva detto che i documenti di stimolo per l’esame orale sarebbe stati scelti “ad Personam” , cioe, lo studente sarebbe stato stimolato sulla materia che lo studente andava particolarmente meglio e che la sua media era buona.

A molti miei compagni accade proprio cosi:a chi doveva iscriversi ad arte gli hanno scelto un quadro di Picasso. All’alunno che andava bene in Fisica hanno messo una foto di Einstein, Ecc. ecc. A me che andavo bene in tutte le materie, eccetto in italiano visto che ho un 6 un pò stiracchiato, mi chiedo perche a me è stato dato proprio come materia d’esame proprio di italiano. Materia d’esame che ho passato ma miseramente con un voto bassisimo che oggi mi pesa parecchio. Pesera anche nella futura ammisione all’Università dovendo inserirmi con una media bassa rispetto alle altre materie. Mi sono sentita, per colpa della Professoressa, messa in secondo piano, come se la stessa faccia studenti di seria A e serie B.

Chiudiamo questo capitolo in modo insoddisatto, penalizzata dal comportamento della docente e perpariamo alla nuova scuola sperando che andrò meglio.. grazie!