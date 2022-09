Iniziative a favore della ‘Vita’

Il Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio, istituito alla memoria di Anna e Giovanni Rimoldi, ha in programma le seguenti iniziative:

DOMENICA 11 SETTEMBRE partecipazione alla manifestazione CUORI IN PIAZZA organizzata dal Comune di Busto. Lo stand con i volontari sarà presente dalle 9 alle 18.30 in via Bossi (dietro il liceo Crespi) per incontrare i cittadini e raccontare la nostra esperienza;

SABATO 17 SETTEMBRE a Olgiate Olona si terrà la cerimonia di intitolazione della comunità di accoglienza Mamma Bambino “L’albero della vita”. La cerimonia avrà inizio alle 17.30 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santo Stefano. Trovate i dettagli nella locandina pubblicata