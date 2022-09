Turbigo: proclamato il Lutto Cittadino per Emanuel

Il sindaco, Fabrizio Allevi, in relazione alla drammaticità dell’evento che ha portato alla morte Emanuel Rroku, un ragazzo si 23 anni radicato in paese da decenni insieme alla famiglia, al fine di manifestare la profonda emozione di tutta la comunità turbighese, ha proclamato il LUTTO CITTADINO in concomitanza alla celebrazione dei funerali.

L’invito dell’Amministrazione è quello di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche e ai cittadini titolari di attività commerciali, così come le organizzazioni politiche, sindacali, produttive e le associazioni sportive, di esprimere coralmente la partecipazione al dolore dei familiari abbassando le claire per un’ora durante la celebrazione dei funerali, prevista per venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 15.30.