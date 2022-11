Robecchetto: Seduta del Consiglio Comunale il Sindaco avvisa…

che il Consiglio Comunale è convocato presso il Palazzo Comunale, lunedì 28 novembre 2022 alle ore 21.00, in prima

convocazione, e martedì 29 novembre 2022 alle ore 19.30, in seconda convocazione, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame ed approvazione verbali seduta precedente.

2) Comunicazioni del Sindaco

3) Esame di approvazione variazione di bilancio esercizio 2022 ai

sensi dell’art. 175 del TUEL.

4) Acquisizione della totalità delle partecipazioni societarie di ACSA

s.r.l. mediante aumento del capitale sociale ex art. 2440 e ss.

Cod. Civ. riservato al Comune di Cornaredo, finalizzato

all’affidamento in house a società del gruppo AMGA del servizio

di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati nel Comune di

Cornaredo; approvazione atti e documenti necessari e

adempimenti conseguenti.

5) Approvazione del progetto definitivo 9293_10/4 PIANO DI

POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE – COMUNE DI ROBECCHETTO

CON INDUNO – 3° LOTTO, redatto dalla Società Cap Holding S.P.A. per

la disposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del

DPR 327/2001 e s.m.i., in variante al vigente P.G.T.

6) Mozione presentata dal Gruppo Consigliare “Rilanciamo

Robecchetto e Malvaglio inerente l’Area B di Milano.

IL SINDACO

Giorgio Braga