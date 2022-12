Pontenuovo: Il Presepe trova spazio al lavatoio!

inaugurazione giovedì 8 dicembre alle ore 18 presso l’alzaia del Naviglio.

Il presepe è un grande segno di umiltà, di speranza, di pace; per confermare questa testimonianza,

il Gruppo Storico Borgo Pontenuovo rinnova la proposta del “Il Presepe trova ospitalità al Lavatoio”.

Il nostro Presepe è infatti diventato una tradizione per tutta la città

e il nostro obiettivo è quello di renderlo sempre più ricco di figure e di simboli. Sempre più attuale.

Il Presepe sarà inaugurato l’8 dicembre alle ore 18 da parte del Sindaco Luca del Gobbo e benedetto da Don Davide Fiori; rimarrà esposto fino all’8 gennaio 2023.