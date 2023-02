IN CASA FAMIGLIA FESTEGGIATI I 102 ANNI DELLA SIGNORA GIUSEPPINA LANTICINA.

Inveruno – Una donna che ha fatto dell’eleganza e dell’amore per il bello il suo tratto distintivo. Si potrebbe sintetizzare con queste parole la vita di Giuseppina Lanticina, residente da poco più di un anno e mezzo presso la Casa Famiglia ‘Azzalin’ di Inveruno dove oggi ha festeggiato i suoi 102 anni.

Un’occasione straordinaria, celebrata alla presenza dei familiari, in primis della sua figlia Valeria e del Sindaco Sara Bettinelli. Vista la circostanza davvero unica, il primo cittadino ha fatto indossare alla signora la fascia tricolore, nominandola “Sindaco onorario” per un giorno. Nei giorni scorsi anche il parroco, durante la S. Messa, aveva già rivolto parole speciali alla signora.

Tutti gesti che hanno emozionato la festeggiata che ha sentito così ancor di più l’affetto e la vicinanza di tutta la comunità.

La Signora Giuseppina Lanticina, originaria di Magenta, ha sempre fatto la sarta. Una autentica passione, prim’ancora che una professione che l’ha accompagnata per tutta la sua esistenza, tant’è che ancora poco prima del suo ingresso in Casa Famiglia era solita armeggiare con ago e filo.

“L’insegnamento che ci consegna una donna come Giuseppina – commenta la coordinatrice Daria Chiodini – è quello della gioia e dell’attaccamento alla vita che possono essere alimentati dall’amore per il proprio lavoro. Nel suo caso poi la creatività, tipica di chi ama la moda, può davvero essere un valore aggiunto nell’affrontare al meglio le sfide del quotidiano a qualunque età.

Il vestire in modo sempre elegante e distinto, la cura dei dettagli per la propria persona dimostrano come la vita vada vissuta appieno sempre e comunque”, conclude la coordinatrice.