L’addio al dottor Mauro Podestio

LEGNANO-CUGGIONO. Addio all’ex sindaco socialista Mauro Potestio, Primo Cittadino di Legnano tra il primo agosto 1990 e il 27 aprile 1993. La malagiustizia di ‘Tangentopoli’ lo aveva colpito quando ormai era un ‘ex-sindaco’. Un errore, come tanti avvenuti nell’Altomilanese che non hanno tolto quell’onorabilità che il ‘Primario’ di chirurgia dell’ospedale di Cuggiono aveva conquistato sul campo. Nel 1995 era stato anche candidato nel collegio elettorale di Abbiategrasso raccogliendo oltre 33.000 voti, non sufficienti ad essere eletto. Vent’anni fa Potestio aveva creato il Centro Radiologico Città di Parabiago, dal 2002 punto di riferimento per esami e radiologie.

