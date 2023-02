Sabato l’Asilo infantile Sant’Anna inaugura i nuovi percorsi sensoriali

BODIO LOMNAGO (VARESE) – Una nuova esperienza educativa per i bambini. Vengono inaugurati sabato 18 febbraio i nuovi percorsi sensoriali della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna di Bodio Lomnago. Un intervento che arriva dopo l’importante opera di riqualificazione energetica cui è stato oggetto l’intero stabile di via Brusa 12 e che permetterà ai piccoli alunni della storica scuola di usufruire di un’offerta educativa ancora più ampia.

I percorsi sensoriali sono tre e sono stati realizzati in corrispondenza delle aule a rappresentarne un continuum all’esterno, verso il grande parco da oltre 5.000 mq che caratterizza la scuola paritaria. Sono inseriti all’interno di altrettanti “giardini sensoriali”, progettati appositamente per sviluppare tutti i cinque sensi dei bambini, che verranno completati con la bella stagione. L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno di realtà quali la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e Praezision, azienda che opera nel settore informatico per la sanità e che ha sede proprio a Bodio Lomnago, senza andare a gravare sulle rette.

Il programma della giornata prevede l’inaugurazione dei percorsi sensoriali alle 10 alla presenza delle autorità comunali, del parroco e dei benefattori che hanno consentito la realizzazione dell’opera, con la presentazione del progetto, del suo significato e di come i percorsi si inseriscono all’interno del piano educativo della scuola. Dalle 10.30, prende vita l’Open Day della Sant’Anna con la possibilità di visitare l’intero complesso e conoscere il Piano Educativo per avere una visione delle tante attività che vengono svolte nell’arco dell’anno. Durante la mattinata, dalle 10 alle 12, sono previste attività e laboratori per i bambini.

Alla cerimonia di inaugurazione sono attesi il presidente dell’asilo Sant’Anna don Carlo Colombo, il parroco della Comunità Pastorale Don Valter Sosio, il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli e Andrea Rinaldi, componente del Consiglio di amministrazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e amministratore di Praezision.