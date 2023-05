In memoria del dottor Angelo Lodi: il ‘nostro’ scrittore

Venerdì 19 maggio 2023, nonostante la pioggia, a palazzo Rusconi, in tanti hanno ricordato il dottor Angelo Lodi, uomo, medico e scrittore.

L’incontro organizzato dall’associazione culturale ‘Inventario dei Ricordi’ (Roberto Colombo), aveva lo scopo, oltre a quello di rivisitare l’opera letteraria del ‘nostro’ scrittore, anche quello di presentare un’opera inedita, ‘Il ritratto del soldato’, pubblicata per l’occasione dall’associazione culturale.

Hanno tratteggiato la figura e l’opera di Angelo Lodi l’editore degli ultimi libri, Giuseppe Leoni; mentre Cristina Miramonti ha parlato del ‘sentiment’ che ha sempre animato il medico condotto’ nella sua professione. La curatrice del profilo dello scrittore su Wikipedia, Francesca Pagnutti, già assessore alla Cultura a Buscate, ha sottolineato l’importanza del ‘tramandare’ il patrimonio di cultura e di tradizioni locali: per una questione di identità. Infine, i professori Ermanno Paccagnini, Walter Genoni e Giuseppe Castoldi hanno riletto il lavoro letterario del ‘nostro’ scrittore, sottolineando i capisaldi del suo pensiero: la vita, la morte, il destino, il male e il bene. Sunt lacrimae rerum (Il dolore nelle vicende umane) è stata la frase scovata da Walter Genoni (in una delle prime opere e nell’ultima) che rappresenta ‘il tema dei temi’ che Lodi pone all’attenzione del lettore.

A margine dell’incontro notiamo un certo ‘bisogno di cultura’ che le istituzioni preposte fanno fatica a mettere a disposizione dei cittadini. Per cui sono le associazioni culturali che si danno da fare. Lo abbiamo visto recentemente a Castelletto di Cuggiono dove il Centro Studi Territoriali APS Athene Noctua ha organizzato la presentazione di una tesi di laurea sulla ‘reggia’ dei Clerici a Castelletto di Cuggiono, mentre a Turbigo l’Associazione Risorgimentale ha organizzato la ‘Rievocazione storica dello sbarco in Lombardia’ del console Napoleone avvenuta il 31 maggio 1800.

