Torna la “Busto di Sera”: 6 km per le strade di Busto Garolfo

BUSTO G. – Nuovo nome, nuovo comitato organizzatore, ma stesso format. Dopo quattro anni torna la corsa non competitiva sulla distanza di 6 km per le strade cittadine di Busto Garolfo (MI): la “Busto di Sera” è in programma venerdì 26 maggio con partenza e arrivo in via San Domenico Savio, alla baita degli Alpini. Promossa dal Gruppo San Rocco per il Gemellaggio in collaborazione con il Gruppo Alpini Busto Garolfo, la ProLoco cittadina e il “neonato” (anche se è stato fondato poco prima della pandemia nel 2020) gruppo Running Bustese, l’iniziativa, che è omologata FIASP – Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti -, vede il patrocinio del Comune e il sostegno, tra gli altri, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «L’obiettivo è quello storico: offrire un momento di sport, ma soprattutto di aggregazione e socialità a tutti», spiegano gli organizzatori Prospero e Alessandro. «L’esperienza della “Busto Garolfo di Sera”, manifestazione che la pandemia ha costretto a sospendere per un po’ di tempo ma che nelle sue 11 edizioni organizzate dallo Sci Club 3 ESSE ha creato un buon seguito, non poteva andare persa: abbiamo deciso di farla nostra, aiutati anche dagli amici dello sci club, mantenendo la medesima impostazione e arricchendola con i valori – e i sapori – del gemellaggio che caratterizza Busto Garolfo». L’unione con Senise, comune in provincia di Potenza, è infatti alla base del ritorno della corsa. Il Gruppo San Rocco per il Gemellaggio è stato tra i primi a voler riprendere in mano la manifestazione podistica e ha voluto apporre la propria firma alla manifestazione: alcuni dei prodotti offerti arrivano proprio da Senise. «Lo spirito è quello del gemellaggio: amicizia, socialità e condivisione per una manifestazione che mette al centro lo stare insieme», aggiungono gli organizzatori.

Uno spirito che ha convinto la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate a essere nuovamente al fianco della “Busto di Sera” per il dodicesimo anno nella convinzione che «anche attraverso manifestazioni come questa si rafforza l’identità di una comunità. E per una realtà come la nostra, la relazione e la cooperazione sono al centro del nostro essere banca di comunità», osserva il presidente della banca, Roberto Scazzosi.

Il programma della “Busto di Sera” prevede il ritrovo dalle 19 venerdì 26 maggio alla sede del Gruppo Alpini di Busto Garolfo in via San Domenico Savio 37. La partenza è prevista alle 20.

È possibile iscriversi fino alle 23 di giovedì 25 maggio direttamente nella sede del Gruppo Alpini oppure rivolgendosi ai punti autorizzati: Smag Viaggi in piazza Lombardia, 32 a Busto Garolfo; Ottica e Foto Paganini in via Sant’Ambrogio, 6 a Busto Garolfo; Demo Sport via Santa Maria 54 a Parabiago. Oppure direttamente alla partenza fino alle 19.45 il giorno della manifestazione. Per i gruppi, rivolgersi alla sede del Gruppo Alpini oppure contattare gli organizzatori: runningbustese@gmail.com, 347 6892659 (Alessandro), 339 5683856 (Paolo).