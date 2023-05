La musica apre Casa Pogliaghi: quattro concerti dedicati ai capolavori dell’arte musicale italiana

VARESE – Sarà il pianoforte a quattro mani di Chiara Nicora e Angela Buompastore a inaugurare la stagione concertistica della Casa Museo Pogliaghi, al Sacro Monte di Varese con il concerto “Memorie dall’800 musicale italiano”. Da domenica 28 maggio e per le tre domeniche successive, infatti, nell’eclettica residenza dell’artista Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – S. Maria del Monte 1950) sono in programma quattro appuntamenti dedicati ai “Capolavori dell’arte musicale italiana”, promossi da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico, in collaborazione con Accademia Musicale Papillon e Associazione Cameristica Varese. I concerti sono stati voluti per far conoscere e valorizzare il repertorio musicale italiano, in particolare otto e novecentesco, come spiegherà Mario Nobile – diplomato in “Composizione” al conservatorio Verdi di Torino e “Polifonia vocale” al conservatorio Verdi di Milano – che condurrà un’introduzione all’ascolto in ogni occasione.

A fare da cornice alle esibizioni, il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, l’opera più importante di Pogliaghi, allestita nel grande atelier dell’artista presso la sua casa al Sacro Monte di Varese. Compresa nel costo del biglietto è la visita guidata che può essere seguita prima del concerto (alle ore 15) e che permette di conoscere non solo la storia dell’eclettica casa museo, ma allo stesso tempo anche la carriera e la figura del suo proprietario di casa.

Un appuntamento speciale sarà, in particolare, quello di domenica 4 giugno: il concerto “Echi del barocco veneziano” con flauto, cembalo e oboe, è inserito nell’iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) con il patrocinio del Ministero della Cultura. La manifestazione, pensata come un’autentica “festa del giardino”, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins e si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Per l’occasione la Casa Museo Pogliaghi garantirà speciali visite guidate al parco: tema dell’iniziativa organizzata da APGI è quest’anno proprio la musica da giardino. Domenica 4 giugno, quindi, alle ore 15 sarà possibile seguire la visita dedicata al parco della Casa Museo, con le sue piante secolari e disseminato di statue, capitelli, opere di Pogliaghi e reperti archeologici di varie epoche, frutto del desiderio collezionistico del padrone di casa. A seguire, alle 16.30, sarà poi possibile ascoltare la musica di Elisa Ghezzo al flauto, Andrea Gottardello al cembalo e Antonio Palumbo all’oboe nel concerto “Echi dal barocco veneziano”.

Chiudono la rassegna, domenica 18 giugno (alle 16.30) “L’ora della Ri-creazione” concerto con musiche del ‘900 italiano, dal salotto alla settima arte con Elisa Ghezzo flauto e Roberto Villa pianoforte che eseguiranno musiche di A. Casella, R. Malipiero, N. Rota e E. Kohler.

Ultimo appuntamento, domenica 25 giugno (alle 16.30) “Niccolò Paganini: bellezze e virtuosismi per violino e chitarra” con il Duo Niccolò composto da Francesco Postorivo al violino e Paolo Amico alla chitarra che proporranno musiche di Niccolò Paganini.

Informazioni e prenotazioni

Costi: 10 euro a concerto (comprensivo anche della visita guidata)

Prenotazione obbligatoria al seguente al link: bit.ly/concertialpogliaghi

Informazioni: info@casamuseopogliaghi.it, +39.3288377206; www.casamuseopogliaghi.it

Per l’occasione la Casa Museo ringrazia sentitamente la pianista Chiara Nicora che ha concesso in comodato d’uso il pianoforte a coda Jupiter che rimarrà nell’atelier.

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it