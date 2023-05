Torniamo a scrivere del Campionato Mondiale di Motocross.

Questa volta siamo in Francia per il settimo Round del campionato. Si ritorna dopo 7 anni di assenza sulla pista di Villars Sous Ecot.

In aggiunta a Mx2 e Mxgp in questo Round vanno in scena anche la quarta prova del campionato mondiale femminile e del campionato Europeo della 125 con quasi un centinaio di iscritti, tra cui diversi piloti Italiani.

Sabato con una giornata autunnale ,ma senza pioggia vanno in scena le prove di tutte e 4 le categorie, la prima manche del campionato del mondo femminile e dell’Europeo 125 ed infine le manche di qualificazione di Mx2 e Mxgp per assegnare il posto al cancelletto di partenza per le 2 manche della domenica.

La domenica invece la giornata si presenta soleggiata e molto calda.

Vanno in scena le seconde manche del mondiale femminile e dell Europeo 125.

Nel mondiale Femminile la nostra Kiara Fontanesi termina al secondo posto il Gp grazie a due solidi secondi posti nelle due gare. Vince il Gp la Nuova Zelandese Courtney Duncan in virtù delle due vittorie.

Nell Europeo 125 vittoria assoluta per il pilota di casa Mathis Valin. Primo degli Italiani Simone Mancini che chiude settimo assoluto.

Nel pomeriggio invece vanno in scena le 2 manche di Mx2 e Mxgp.

In Mx2 assente il leader del campionato causa caduta al sabato nella manche di qualifica, il Gp se lo aggiudica l’idolo di casa, il transalpino Thibault Benistant, secondo il nostro Andrea Adamo e terzo il belga Liam Everts.

Passando in Mxgp l ‘assoluta se l’aggiudica l’elvetico Seewer davanti a Febvre e terzo il leader di campionato, lo spagnolo Jorge Prado. Primo degli Italiani è Alessandro Lupino, dodicesimo assoluto in sella all’italiana Beta.

Purtroppo per altri 2 Italiani non è andata nel verso giusto. Alberto Forato è stato vittima di una spettacolare caduta nel corso di gara 1 che non gli ha permesso di essere al via di gara 2 ,per i postumi della caduta.

Mattia Guadagni invece è caduto in gara 2, mentre stava lottando per le posizioni di vertice, ed è stato costretto alle cure mediche in ospedale e successiva operazione causa frattura dell’omero.

È andata bene invece al pilota Lombardo Simone Croci che in gara 2 è riusciti ad entrare in zona punti, racimolando i suoi primi punti mondiali nella classe regina.

was last modified: by