Busto Garolfo rinnova l’amicizia con Senise: domenica 3 settembre la Festa del Gemellaggio

Un’unione che prosegue instancabile da 46 anni e che lega la Lombardia alla Basilicata. Si celebra domenica 3 settembre a Busto Garolfo la tradizionale Festa del Gemellaggio con Senise. Promossa dal Gruppo San Rocco per il Gemellaggio con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la festa rinnova l’amicizia tra la comunità bustese e la cittadina lucana nel segno di una continuità capace di superare gli oltre mille chilometri che separano i due paesi.

«Arriviamo da un lungo percorso di iniziative che hanno visto le comunità di Busto Garolfo e di Senise rafforzare la loro amicizia», premette il presidente del Gruppo San Rocco, Prospero Roseti. «Dal quel 1977, anno in cui i rispettivi sindaci, Mario Buratti e Pietro Policicchio, siglarono il gemellaggio, fino al dono della statua di San Rocco, la messa a dimora del leccio, gli scambi avvenuti in occasione dell’Expo di Milano e la riproposizione della storica partita di calcio tra le formazioni dei due paesi, il cammino è stato molto lungo e intenso. Quest’anno, inoltre come Gruppo San Rocco abbiamo voluto riportare i valori del gemellaggio facendoci promotori della corsa “Busto di Sera” che si è svolta a fine maggio, ma soprattutto abbiamo ancora negli occhi il recente incontro avvenuto a Senise in occasione della tradizionale festa di San Rocco, lo scorso 16 agosto. È stata l’occasione per rivedere le due amministrazioni comunali rinnovare il legame».

Al fianco degli organizzatori c’è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che ha accompagnato il gemellaggio fin dal suo inizio. «Per una banca che ha nel territorio le proprie radici è questo un momento importante, non solamente per i valori che questo gemellaggio porta con sé, ma soprattutto per quella storia fatta di persone che viene ricordata e rinnovata», osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «Fin dagli anni Sessanta infatti, molte famiglie di Senise decisero di spostarsi a Busto Garolfo alla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore. Quel fenomeno migratorio si è trasformato in occasione di crescita e di sviluppo. Ed è diventato amicizia. Con questa festa ricordiamo anche la storia della nostra Bcc, una banca che si è sempre posta al fianco del proprio territorio e della propria comunità per creare le condizioni di sviluppo e crescita economica, culturale e sociale».

Il programma della Festa del Gemellaggio 2023 si concentra nella giornata di domenica 3 settembre: alle 11.15 è prevista la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale di Busto Garolfo con la partecipazione della corale Santa Cecilia; al termine un breve intrattenimento musicale in piazza Lombardia con la banda Santa Cecilia. Alle 13 il pranzo sociale del Gemellaggio alla baita del Gruppo Alpini di Busto Garolfo, con piatti della tradizione lombarda e lucana.