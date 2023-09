Ispra e la sua storia: c’erano una volta le fornaci

Il 30 settembre e il 1° ottobre 2023 l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Ispra propone una serie di visite guidate gratuite insieme con Archeologistics alla scoperta delle meraviglie del territorio, le Fornaci come erano una volta, una mostra fotografica dedicata alla loro storia e la presentazione dell’inedita cartina storica di Ispra.

Le fornaci da calce, insieme alla Passeggiata dell’Amore, sono due meraviglie custodite dal territorio di Ispra e promosse e valorizzate in questi mesi grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e al bando “Meraviglie del Territorio” mediante una serie di iniziative volte a offrire ai cittadini e ai visitatori la conoscenza delle bellezze del nostro territorio. Le fornaci sono strutture produttive utilizzate fino alla metà del XX secolo per la lavorazione di calce, pietrisco e ghiaia. Rilevanti per l’economia locale, raggiunsero il maggior sviluppo e produttività tra la seconda metà del XIX e l’inizio del XX secolo. L’ultima è stata spenta nel 1960. Oggi le fornaci sono interessanti monumenti di archeologia industriale e rappresentano un elemento emblematico del paesaggio, a ridosso della sponda dove i barconi attraccavano per il carico e trasporto del materiale.

La manifestazione “C’erano una volta le fornaci” è promossa dall’amministrazione comunale all’interno del progetto di rilancio turistico Ispra Lake con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e prevede nell’ultimo weekend di settembre una serie di importanti appuntamenti volti a far conoscere la storia di Ispra insieme con le guide di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, alle ore 9.30 e alle ore 15.00, si terranno visite guidate gratuite che, con partenza dal Comune, porteranno a percorrere l’antica ripa solitaria per raggiungere la Passeggiata dell’Amore, continuare poi lungo l’Anello delle Fornaci per tornare in Comune, dove – presso la Sala Serra del Comune in via Milite Ignoto 31 – sarà possibile ammirare la mostra fotografica dedicata alla storia delle fornaci. Il percorso con visita, di difficoltà medio-facile, ha una durata di 2 ore circa. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

In questa occasione sarà anche possibile visitare la personale dell’artista spagnola Maribel Garrote, “Cammino delle Stelle”, un racconto per immagini ispirato al Commino di Santiago, a cura del Semestre Spagnolo. L’ingresso alle due mostre sarà libero e gratuito.

Sempre all’interno della manifestazione, domenica 1° ottobre alle ore 17.00, presso la Sala Serra, si terrà la presentazione a cura di Giuseppe Armocida dell’inedita Cartina Storica di Ispra da allegare al volume “Ispra e Barza”. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito e copie della cartina saranno disponibili al pubblico.

Per informazioni e prenotazioni: iat@comune.ispra.va.it – Tel: 328.8377206