Busto Arsizio – Sabato 21 ottobre, alle ore 16.00, in Galleria Boragno (Via Milano, 5) presentazione del libro di Renata Pasquetto su “Mario Venegoni e i suoi fratelli”.

Il nome di Mauro Venegoni, partigiano, Medaglia d’Oro al valor militare alla memoria per il contributo dato alla Resistenza, è piuttosto noto: a lui sono intitolati spazi pubblici, vie, circoli e sedi sindacali e politiche. Ma chi era veramente?

Operaio, comunista tenace e intransigente, dirigente sindacale, audace capo partigiano, fu trucidato con orrende sevizie dalle Camicie Nere nell’ottobre 1944.

Per raccontare la sua vita Renata Pasquetto, l’autrice, districandosi tra un’enorme mole di documenti, non può non parlare anche dei fratelli Carlo, Guido e Pierino Venegoni: uomini indissolubilmente legati da un impegno fatto di coerenza, dedizione, studio e sacrificio personale. Quattro protagonisti di quelle battaglie che condussero l’Italia dagli anni bui della dittatura fascista e della guerra alla libertà e alla Repubblica.

Le loro figure sono tratteggiate con le rispettive qualità, con le caratteristiche e le aspirazioni di ciascuno: persone in carne e ossa e non monumenti.

