Ricorre il 79.mo anniversario della tragica morte di Mauro Venegoni, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, che fu barbaramente trucidato dalle Brigate nere a fine ottobre 1944.

L’importante manifestazione avrà luogo a Cassano Magnago, con raduno sulla strada Busto Arsizio – Cassano Magnago, Domenica 29 ottobre prossimo alle ore 10,30. Relatore ufficiale sarà il Presidente nazionale di ANED, Dario Venegoni.