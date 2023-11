Monache, bravi, untori e streghe è il tema che sarà affrontato –

venerdì 17 novembre 2023 alle ore 20:45 a Castano Primo in Villa Rusconi –

dal professor Ermanno Paccagnini, esperto dell’opera di Manzoni, già docente di

Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano, converserà con Luciano

Marzorati alla scoperta delle fonti storiche dei Promessi sposi.

Nella serata sarà possibile visitare la mostra Echi manzoniani nel nostro territorio.

Monache, bravi, untori e streghe: alle radici de ‘I Promessi sposi’ was last modified: by