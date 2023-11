A un secolo dalla morte di don Giovanni Minzoni…il ricordo

Ricorre il centesimo anniversario della morte di Don Giovanni Minzoni – medaglia d’argento al valor militare, quale cappellano, nel corso della prima guerra mondiale, parroco di Argenta nel ferrarese, propugnatore del cristianesimo sociale, promotore e sostenitore dell’associazionismo scoutistico – ucciso barbaramente dagli squadristi fascisti il 23 agosto 1923.

La limpida figura del martire dell’antifascismo verrà ricordata nella serata del 17 novembre prossimo, per iniziativa di MASCI, Comunità Busto Arsizio 2 e dell’Ente e Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Baden, con l’adesione anche di ANPI Busto Arsizio, come da locandina qui allegata.

