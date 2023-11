Il progetto Forestami arriva ad Albairate: 1.953 piante per una nuova area boscata di quasi 10mila mq

La piantagione ha visto la partecipazione di molti cittadini, alcuni dei quali avevano partecipato all’iniziativa Custodiscimi

Albairate, novembre 2023 – Forestami, il progetto di forestazione urbana* con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano, arriva ad Albairate.

Presso l’area incolta del villaggio Ravello, a sud della stazione ferroviaria Albairate-Vermezzo, sorgerà una nuova area boscata: 1.953 piante, di cui 820 alberi e 1.133 arbusti, su una superficie complessiva di 9.758 metri quadri. Il progetto, a cura della Cooperativa Solaris e avviato proprio in questi giorni, prevede il rimboschimento di tutta l’area, in continuità con gli interventi preesistenti e con l’obiettivo di migliorare le connessioni verdi del territorio.

“La possibilità di una piantagione Forestami qui ad Albairate è per noi motivo di orgoglio. Principalmente per due motivi: da un lato il progetto ci consente la messa a dimora di un importante numero di esemplari, il tutto lavorando in una sinergia pubblico-privato con partner quali Città metropolitana e Microsoft Italia; dall’altro la presenza di un progetto Forestami ad Albairate è la conferma della grande attenzione che la nostra amministrazione comunale ha sempre avuto nei confronti dell’ambiente” ha dichiarato Flavio Crivellin, Sindaco di Albairate.

Le principali specie arboree utilizzate sono farnia, cerro, carpino bianco, ciliegio, acero campestre e frassino maggiore e cresceranno qui anche arbusti quali nocciolo, evonimo, corniolo e ligustro.

L’attività di messa a dimora ha visto la partecipazione in due giornate di piantagioni collettive di 35 volontari di Microsoft Italia, che con il suo contributo sostiene la realizzazione del progetto ad Albairate nell’ambito del piano di miglioramento ambientale della sua Cloud Region italiana, e dei cittadini, molti dei quali “custodi” dell’iniziativa congiunta di Forestami, Legambiente Lombardia ed ERSAF Custodiscimi che li aveva visti prendersi cura di una piantina forestale per 7 mesi per poi restituirla per i progetti di forestazione urbana.

* Forestami è un progetto basato su una ricerca del Politecnico di Milano, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani e promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia – ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi Milano Bicocca.

Forestami punta a migliorare la qualità della vita, pulire l’aria e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La collaborazione tra tutti i soggetti promotori ha permesso di costruire una visione strategica del ruolo della natura nell’area metropolitana milanese e di dar vita a un processo di censimento, valorizzazione e incremento di tutti i sistemi verdi, permeabili e alberati, per favorire politiche e progetti di forestazione urbana.