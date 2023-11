Incontro sull’infertilità: dalle cause alla speranza di avere un figlio

MILANO – Tema delicato, intimo, spesso tabù, l’infertilità è al centro dell’incontro gratuito previsto sabato 25 novembre a Milano e promosso da Next Fertility ProCrea, centro specializzato in Medicina della riproduzione, all’interno del programma ProCreaInTour. In un pomeriggio, ginecologi, andrologi, biologi e genetisti si mettono a disposizione delle coppie che sono alla ricerca di un figlio per spiegare le possibili cause dell’infertilità e delle mancate gravidanze, ma soprattutto per indicare le strade a disposizione per coronare il sogno di diventare genitori.

«Parlare di infertilità è parlare di speranza per le coppie che sono alla ricerca di una gravidanza che non arriva», premette Marina Bellavia, ginecologa, specialista in Medicina della riproduzione e direttrice sanitaria del centro per la fertilità Next Fertility Procrea. «È parlare di fiducia a quanti hanno già sperimentato delle tecniche di procreazione medicalmente assistita senza però arrivare ad alcun esito. È anche parlare di attese che si scontrano con le paure di chi non riesce a portare a termine una gravidanza». Parlare di infertilità è importante anche perché questa patologia interessa oltre il 20% delle coppie in età fertile secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

«Le cause di infertilità sono molteplici e molto diverse. Oltre a quelle imputabili a fattori esclusivamente maschili o femminili, vi sono anche quelle attribuibili a fattori di coppia e, soprattutto, quelle di natura sconosciuta», prosegue Bellavia. «Il primo elemento da considerare è l’età, nella donna come nell’uomo. E il fatto che socialmente si tenda a spostare sempre più in là nel tempo la ricerca di un figlio non aiuta. Un percorso corretto deve tenere conto di tutti questi fattori, partendo da una diagnosi basata su esami specifici, che sappiano dare indicazioni concrete sul percorso da intraprendere. Non sempre la soluzione è nella PMA, talvolta abbiamo riscontrato che una semplice intolleranza alimentare può bloccare la realizzazione di un desiderio». Per questo, «parlarne è lo strumento più semplice per capire e superare insieme timori e paure».

L’incontro di sabato 25 novembre vedrà l’intervento di specialisti di Next Fertility ProCrea e la testimonianza di coppie che “ce l’hanno fatta”. L’appuntamento è all’Hotel NH Collection Milano City Life in via Bartolomeo Colleoni 14 a Milano. Il programma prevede dalle 14.15 una conferenza dei medici seguita dalla testimonianza di alcune coppie che hanno seguito un percorso di PMA. Al termine, la possibilità di incontrare in forma riservata i medici presenti. Sono previsti gli interventi di: Marina Bellavia, ginecologa specialista in Medicina della riproduzione e direttrice sanitaria di Next Fertility ProCrea; Cesare Taccani ginecologo specialista in Medicina della riproduzione; Gian Marco Momi biologo e direttore del laboratorio IVF di Next Fertility ProCrea e Pierangela Castorina, medico genetista. Saranno inoltre presenti Chaimae Zehhaf, ostetrica e aiuto medico; Andrea Barlocco, direttore generale Next Fertility ProCrea e Iride Zanotti, assistant general manager business development manager e marketing supervisor. Durante l’incontro inoltre, sarà presentato il team di Next Fertility Milano.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti, previa registrazione scrivendo alla mail info@procrea.ch oppure telefonando al numero 02.600.63.041.

Per ulteriori informazioni: https://nextfertilityprocrea.ch/landing-pro-crea-in-tour/

Next Fertility ProCrea – Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione, Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione. Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch