Il filo della vita: il partigiano ‘Massiccio’ compie 95 anni

NOVARESE – Punta al secolo di vita il partigiano ‘Massiccio’ (alias Alessandro Maiocchi) di Borgomanero che, oggi, 5 dicembre 2023, ancora animato da una vitalità rara, festeggia la bellezza dei 95 anni.

Una vita vissuta in prima linea sin dagli albori, quando la libertà è stata conquistata e, in seguito, da lui raccontata con il ‘passato prossimo’, per continuare a sottolineare la vicinanza a una realtà che lo ha segnato profondamente e che ha pensato bene di descrivere in diversi libri. Per non dimenticare!

Una lunga vita animata dal rispetto, specialmente verso le donne (staffette, mamme, sorelle, mogli, figlie), che ascoltano ancora le sue storie di guerra e lo faranno fino alla fine del filo della vita.

DIDA – Massiccio e la moglie Ombretta