Laveno Mombello (VA), il 29 dicembre e il 2 gennaio due visite guidate per scoprire storia e cultura del borgo sul Lago Maggiore

Nel doppio appuntamento promosso dall’Ufficio Turistico in collaborazione con Archeologistics, visite al presepe sommerso, all’Oratorio dell’Immacolata e a Villa Frua

Due occasioni per conoscere il territorio di Laveno Mombello (VA), andando alla scoperta del presepe sommerso nel Lago Maggiore, dell’Oratorio dell’Immacolata e della splendida Villa Frua. L’Ufficio Turistico di Laveno Mombello, in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone venerdì 29 dicembre e martedì 2 gennaio, con inizio alle 10.30, due visite guidate per scoprire i tesori del territorio lavenese.

«L’avvio delle visite guidate nel periodo natalizio è un ulteriore tassello che va ad arricchire l’offerta dei servizi turistici e di valorizzazione del nostro territorio, frutto di un continuo e collaborativo confronto tra Amministrazione, Ufficio di Marketing Territoriale e Archeologistics», dice Barbara Sonzogni, assessore al Turismo, Sport e Terzo Settore del comune di Laveno. «In modo particolare, con queste visite guidate vogliamo offrire in primis alle cittadine e ai cittadini di Laveno Mombello l’occasione di scoprire e riappropriarsi di una parte significativa della nostra tradizione e della storia del nostro territorio».

Le visite, che hanno una durata di circa 75 minuti, partono alle 10.30 dall’Ufficio Turistico di Laveno Mombello in via Labiena 83, presso Villa Fumagalli Frascoli. Grazie alle guide di Archeologistics ci sarà l’opportunità di esplorare alcune delle attrazioni culturali più importanti della zona come il Presepe Sommerso, un’importante testimonianza della storia locale risalente al 1979, l’Oratorio dell’Immacolata, un luogo di grande interesse storico e artistico e, infine, Villa Frua, dove oltre a godere della vista sul Lago Maggiore da uno splendido balcone, ci sarà l’opportunità di leggere insieme alcuni brevi testi emblematici della vita lavenese e di conoscere gli spazi e le opere conservate nelle sale della bellissima biblioteca, intitolata ad Antonia Pozzi.

Queste date natalizie sono le prime occasioni di visita di Laveno e anticipano un calendario più ampio di opportunità che prenderà il via in primavera, sempre a cura dell’Ufficio Turistico di Laveno.

Per partecipare a ciascuna visita guidata è richiesto un contributo di 6 euro a persona. È consigliata la prenotazione, il numero di posti disponibili è limitato. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al numero 328. 8377206 oppure presso l’Ufficio Turistico di Laveno Mombello o via mail all’indirizzo turismo@comune.laveno.va.it.

L’ufficio turistico è aperto nel periodo natalizio il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it