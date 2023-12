Nella Bassa Bresciana apre la Compagnia del Riuso

L’inaugurazione dello spazio in cui far tornare gli oggetti inutilizzati sarà il 19 gennaio 2024 a Farfengo, Borgo San Giacomo (BS). Un’iniziativa della Fondazione Castello di Padernello ETS con enti e associazioni nell’ambito del progetto Generare Comunità.

Gli oggetti inutilizzati tornano a nuova vita nello spazio, aperto a tutti, della Compagnia del Riuso, che sarà inaugurato il 19 gennaio 2024 alle 11:00 a Farfergo, frazione di Borgo San Giacomo (BS). Un’iniziativa che nasce dal recupero di una struttura concessa in comodato d’uso alla Fondazione Castello di Padernello ETS e riconvertita come luogo di riferimento per la comunità locale, all’insegna dell’economia circolare e delle buone pratiche di sostenibilità. Grazie alla collaborazione degli operatori di Cauto Cooperativa Sociale e di alcuni volontari, tutti potranno portare gli oggetti o i materiali in buono stato che non usano più, in modo che vengano recuperati, ripristinati e rimessi in circolo. La Compagnia del Riuso sarà anche uno spazio laboratoriale e di formazione: qui si svolgeranno servizi di consulenza ed orientamento per artigiani, piccole imprese, famiglie e coloro che vogliono intraprendere nuove attività, ad esempio nel settore delle filiere innovative. Tra i laboratori previsti, quello intitolato “Sedia Gialla”, che consiste nel coinvolgimento delle persone e delle associazioni del territorio nel recupero di vecchie sedie in legno da colorare, le quali saranno poi posizionate in luoghi strategici della socialità dei comuni delle Terre Basse Bresciane.

La Compagnia del Riuso rientra tra le iniziative del progetto Generare Comunità, vincitore del Bando Emblematico Maggiore di Fondazione Cariplo, che Fondazione Castello di Padernello ETS condivide con enti e associazioni – Cauto Cooperativa Sociale, Fondazione Cogeme ETS, Associazione Comuni Terre Basse Bresciane, Connessioni Impresa Sociale srl – per realizzare azioni di economia collaborativa al fine di dare linfa allo sviluppo dell’area. Tra queste, l’organizzazione di corsi di formazione artigiana, sui temi sull’imprenditoria, il recupero di antichi mestieri, la valorizzazione dei borghi e la promozione della mobilità sostenibile, l’avvio di servizi come lo sportello per le imprese, l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo, la sostenibilità integrata e le strategie di sviluppo sostenibile.

Gli operatori CAUTO saranno presenti nella sede della Compagnia del Riuso il martedì dalle 9:30 alle 12:30. Per maggiori informazioni su servizi e attività o per richiedere un appuntamento online (videochiamata): tel. 3488464043 (Dario), 3456096223 (Laura); email: generarecomunità@gmail.com