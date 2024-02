La serata del 10 febbraio nella Sala delle Vetrate, dedicata a ‘Foibe ed esodo’, promossa dal turbighese Valerio Zinetti e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, ha rievocato alcune storie orribili che hanno un nome e un cognome: don Camozzo, Angelo Adam e Odda Carboni. Quest’ultima, 39 anni, si gettò nella foiba da sola – senza farsi toccare e attendere il suo turno – al grido di “Viva l’Italia!”

