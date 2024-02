L’onorevole Giuseppe Zamberletti ricordato nella denominazione di una Via

VARESE – All’onorevole Giuseppe Zamberletti è stata denominata – il 26 gennaio scorso – la Via di accesso al Polo della Sicurezza della Provincia di Varese, che si trova presso la località Fontanelle di Malnate, a cavallo del confine con Vedano Olona.

Personaggio di rilievo, in qualità di ministro della Protezione Civile affrontò e risolse il problema dello spagliamento dell’Arno nei territori di S. Antonino, Castano, Nosate.

Venne spesse volte a Turbigo al tempo della fondazione del Gruppo della Protezione Civile, uno dei primi a nascere nella provincia di Milano per l’impegno profuso dall’assessore Alessandro Ferrari, qui nella sede comunale turbighese, a destra del Ministro, mentre a sinistra c’è il sindaco Marcoaurelio Vezzani.

